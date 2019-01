Jablonecko - Poznámka Lenky Střihavkové

Šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka Střihavková | Foto: DENÍK

Scénáře okradených důvěřivých seniorů jsou psané jako přes kopírák. Jsou většinou laskaví a neodmítnou pomoc v nouzi nebo se spolehnou na čestnost druhého. Sami se mohou bránit jen velmi chabě. Ale každý z nich má sousedy, řada z nich děti, většina ze seniorů i mobilní telefon. Všímat si musíme my všichni. Třeba právě ono zelené auto a v něm zlatem obložené ženštiny zabrzdilo minulý týden v Držkově. A už se hnaly za osamocenou babičkou se zdravotními dekami. Nebohá je zcela logicky pozvala domů, přeci je nebudou rozkládat na ulici. Tato situace se zjevně nelíbila dvěma sousedkám, vpadly do domku, aby tam nebyla sama. Ženštiny rychle přestaly obchodovat a vypařily se. Že by jim vadili svědci slušného kšeftu?