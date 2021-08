Čtyři kluci z Jablonce se zabalili a vyrazili na jedenáctidenní tůru po Česku. Co na tom, že nedošli po svých až do Jablonce, pětisetkilometrovou trasu zvládla polovina výpravy.

Starší generace mají tendenci dívat se na mladé skrz prsty. Že nic neumí, že nemají žádnou disciplínu, že to s nimi skončí špatně. Ale zas a znovu se mladé generace proderou na roveň svých rodičů a postupně i prarodičů.

S dnešní mládeží to není tak zlé, jak se mluví a píše. Připomeňme třeba několik zpráv o problematických partičkách mládeže, které ztrpčují život v Jablonci ostatním obyvatelům. I v řadách dnešní mládeže najdete takové, kteří mají svůj cíl, vizi a jdou si za ní.

A nemusí to být zrovna pět set ušlých kilometrů. Maturant Dominik Matouš z Železného Brodu drtí soupeře v kláních o nejtvrdšího hasiče, na jablonecké Střelnici vyrůstají atletické naděje, Jan Diblík z Malé Skály natáčí pořad Rady ptáka Loskutáka… A tak dále, a tak dále.

Z průzkumů vyplývá, že mladá generace je uvědomělejší než starší ročníky, alespoň co se týká zakládání rodiny, ale třeba i obrany republiky. To už je silná káva.

Takže, než začnete házet všechny mladé do jednoho pytle, vzpomeňte si na to, jací jste byli vy v jejich letech. Vzali jste si bágly a šlapali pět set kilometrů s nocováním pod širákem? Dokázali jste přelézt několikametrovou zeď? A co třeba tančit na světové úrovni a pak tvořit dekorace jak z profesionálního studia? Drtivá většina ne. Ani za mlada, ani teď. A ti mladí mají ještě celý život před sebou.