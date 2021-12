Někteří už ale nadělovali nebo se nadělovat chystají v tomto týdnu. Tanvaldská pekárna Mašek nečekala a již v minulém týdnu napekla pět set vánoček a ty s milým vzkazem odvezla do nemocnice. Upozornil na to dojatý manžel jedné ze sestřiček. Milé, bohulibé gesto, které snad alespoň maličko zase rozfoukalo v srdcích zdravotníků světýlko, že není zase úplně tak zle.

V Rychnově na výzvu radnice lidé napekli krabice cukroví a starosta jej odvezl do jablonecké nemocnice. Na pečení cukroví prostě zdravotníci nemají čas. A co by to bylo za Vánoce bez sladkého pečiva.

Sladké potěšení. Na liberecké zdravotníky ještě všichni nezapomněli

Pro vybraná oddělení jablonecké nemocnice chystá předvánoční překvapení jeden z jabloneckých hospodských. Má to být pořádný gáblík pro personál covidového oddělení a pediatrie. A tak se zdravotníci mohou těšit alespoň z nějakých přátelských projevů veřejnosti.

Na druhou stranu se lidé dozvídají o zvýšené agresi pacientů, ale i relativně zdravých lidech, kteří nevěří obsazenosti nemocnic, přínosu očkování a šíření koronaviru tak nějak obecně. Zdravotníci tak čelí mnohdy nevybíravým atakům. V jablonecké nemocnici zaplaťpánbůh zatím jen verbálním.

O vánočních svátcích skončí nouzový stav, jak rozhodla nová vláda České republiky. Politici apelují na lidi, aby se chránili individuálně a byli zodpovědní. Větší část zodpovědná bude, ale mnozí ne. Ti, kteří nejsou zodpovědní ani dnes, jen to budou dávat ještě více najevo.

Umírají mladí lidé s půlkou života před sebou, smutní jablonečtí zdravotníci

Nad celou Evropou visí meč v podobě varianty omikron. Snad bude jeho vlna, a zatím to tak podle prvních dat vypadá, méně fatálnější než vlna podzimní. Snad se to potvrdí a příští Vánoce budou mít klidnější i zdravotníci.

Děkujeme za vaše obrovské nasazení. A vězte, že většina lidí na vás hledí s obdivem, i když křiklouni jsou dalece více slyšet.