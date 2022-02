Jenže, kdo se o dění v Jablonci jen trochu zajímal, ví, že smlouva s Umbrella byla podepsána za mimořádné situace. Zcela evidentně totiž hrozilo, že v únoru loňského roku prostě MHD nevyjede.

Peripetie jablonecké MHD byly popsány již na stovkách stránek a byly o nich natočeny možná desítky reportáží. Blíží se konec dohadů a zklidnění situace?

Asi ne. Nejeden dopravce na dotaz Deníku odpověděl, že jablonecká MHD je horkou půdou, kam vkročí jen odvážní nebo bezskrupulózní podnikatelé. Pohled rozhodnutí ÚOHS to jen potvrzuje.

Úřad potvrdil Jablonci pokutu za nezákonnou smlouvu na zajištění MHD

Velikou kapitolou celé táhnoucí se kauzy jsou totiž regionální politici a společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec a BusLine, které provozovaly a provozují hromadnou dopravu. Politiky odměňovali za přimhouřená očka.

Ale to by nebyli politici, aby se otáčeli jak na obrtlíku, když jim teče do bot. A tak uvidíme, jak Jablonec dále s rozhodnutím ÚOHS pohne.

Město mezitím vybralo nového dopravce, který od roku 2023 zajistí MHD pro dalších pět let. ČSAD Slaný ale dostává od Ústeckého kraje jednu pokutu za druhou proto, že linky nejezdí jak by měly. Ale snad to bude v Jablonci lepší.

Snad to bude pět klidnějších let. Alespoň v jablonecké MHD. Nebo ne?