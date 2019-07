Zvolený symbol poukazuje na zkracující se čas, který má lidstvo na záchranu planety. Samotné hnutí působí krátce. V zahraničí vzniklo vloni, v České republice na začátku letošního roku. V Liberci se jedná o čerstvou buňku čítající dvacet pět členů.

Podle Rebelie vláda selhává, místo aby chránila občany. Neinformuje pravdivě veřejnost o klimatické a ekologické krizi a měla by okamžitě začít jednat a přijmout právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025. Proto se členové hnutí rozhodli zažehnout a udržovat ducha kreativní rebelie, která umožní změny v politické, ekonomické i společenské sféře. Rozhodně se jim daří vzbudit reakce, a to jak pozitivní, tak i negativní. Zatímco jedni jejich snahu vítají a podporují, druzí jim přezdívají „ekoteroristé“, kteří jsou pouze hlásné trouby a vyzývají je k vysazování stromů, úklidu a podobné aktivitě.

Nedávno vyšli do libereckých ulic středoškolští studenti v rámci hnutí Pátky pro budoucnost a na náměstí stávkovali za klima. Místo, aby lidé ocenili snahu mladé generace o životní prostředí, ochranu planety a zájem o budoucnost, posílali je zpět do lavic či označovali za flákače.

Podobné akce vždy získávají kontroverzní nádech a rozdělují společnost na dva tábory. Nabízí se otázka, zda opravdu snahu za ochranu přírody můžeme vnímat jako obtěžující. Ačkoliv se problémy týkají celé planety, některé z nich mají regionální ráz. Ať už se jedná o úbytek srážek nebo problematiku Turówa a hrozící ztráty podzemní vody. Argument, že planeta se o sebe postará sama, už ztratil na významu i pravdivosti. Člověk není středobodem vesmíru a tzv. zelení opravdu nejsou fanatici, kteří při měsíčku tancují nazí v lese.

Překvapivě i v 21. století vyvolávají podobné akce pobouření a na sociálních sítích vzbuzují diskuze. Přitom se jedná o lidi, kteří jen chtějí poukázat na problematiku ekologie a pokud zvolí formu, která vyloženě nikoho neobtěžuje, nezaslouží si odsouzení či dokonce urážky. Každý z nás se může svobodně vyjádřit, a pokud tak neučiníme, je to naše rozhodnutí. Ale pak není na místě kritika těch, kteří se své šance chopí a snaží se udělat svět lepším místem, alespoň v jejich očích.