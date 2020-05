Když před několika lety představilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie vítězný návrh plánované přístavby ve tvaru skleněného krystalu, ťukali si mnozí na čelo. Skleněné monstrum je hotové a shlíží na část Jablonce. Novináři a čestní hosté měli možnost pohlédnout do jeho útrob v minulém týdnu. Trochu překvapivě nejsou vnitřní prostory nijak rozlehlé.

Zajímavý koncept obou v budoucnu přístupných patrech je ale uchvacující. Už jen ten kontrast mezi světlem a rozhledem a magickou tmou! Když na mne architekt Michal Hlaváček lehce mávl a unikli jsme davu výtahem, cítil jsem se tak trochu jako šibal. Ukázal mi srdce přístavby a popisoval, co ještě mohlo vzniknout, kde musel udělat ústupek. Díky.

Ještě pár fotografií a známý architekt zamával a odjel. Po něm zůstala Jablonci výjimečná stavba, to potvrdil i zástupce dodavatelské stavební společnosti. Ostatně, o výjimečnosti toho či onoho hovoří mnohdy maličkosti. Když Michal Hlaváček vystoupil na ulici 5. května z vozu, potkal tatínka s malým chlapcem.

Chlapec ukazoval na krystal, který otec zjevně nevnímal. Pak se otočil. „Poprvé jsem na vlastní oči viděl, jak to vypadá, když se řekne, že někomu spadne brada,“ pousmál se architekt. Přístavba hned od počátku vyvolávala silné emoce, spousta lidí se bála, že futuristická stavba naruší vzhled staleté budovy muzea. Nenarušila, naopak se stane jedním s poznávacích znamení města. To by měli uznat i nepřátelé moderních staveb.