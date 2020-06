Stačilo málo, jen pár desítek minut intenzivního deště, a křižovatka se změnila spíše v rybník U Zeleného stromu. Až bude kanalizace hotová, nemělo by k zaplavení křižovatky docházet. I když stavba obtěžuje místní obyvatele, podnikatele i řidiče, má smysl.

Co nemá smysl, je fakt, že se velká stavební akce nespojila s plánovaným prodloužením tramvajové trati až k taktéž plánovanému dopravnímu terminálu v ulic Kamenná. Pro obyvatele, podnikatele i řidiče to znamená jediné – důležitá dopravní tepna mezi Libercem a Jabloncem bude nejspíše během několika let uzavřena a rozkopána ještě jednou.

Proti prodloužení tramvajové trati vystupovala skupina místních podnikatelů. Argumentovali ohrožením svých živností, ale i přímo nemovitostí. Skupina vystupovala tak razantně, že se nyní v ulici staví jen kanalizace. Pravda, tramvajová trať vedená z ulice Budovatelů úzkou ulicí Soukennou, není nejlepším řešením, lepší by bylo vézt trať bulvárem 5. května, kde ale záměr narazil na náležitosti silnice 1. třídy.

Jablonecký magistrát a Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec sice stavbu trati zastavil, ale nevyhodil do koše. Pokud se při dalším rozkopání ulic v centru města zvedne nelibost obyvatel, budou se všichni zúčastnění opět divit a vysvětlovat. Asi jim to nestačí jednou.