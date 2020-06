Pelta je viněn ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení. Toť strohé shrnutí případu, který právě v těchto dnech dorazil k Městksému soudu v Praze. Miroslav Pelta je rozporuplná osobnost, o tom žádná.

Na jedné straně fotbalový boss, který si nebere servítky, na straně druhé člověk, který umí sehnat peníze. A to nejen pro fotbal, ale i „své“ město. Jestliže má pro zbytek republiky pověst hulváta, neštítícího se ničeho, pro spousty Jablonečanů je to prostě Míra Pelta, ten, co opravil bývalou Nisu na náměstí, ten, co úspěšně vede jablonecký fotbal, chlápek, který mluví tak, jak mu zobák narostl.

Právě to poslední se dostalo do středu pozornosti i při probíhajícím soudním procesu. Protože jsme se dozvěděli, že nízkonákladový Pelta má příjmy jen v řádu nízkých statisíců, v restauraci za něj platí manželka a možná proto nepije a nefetuje, i když ho při schůzkách s další obžalovanou Simonou Kratochvílovou, náměstkyní ministerstva školství v pražském bytě šmíroval sám Pentagon.

Pelta se brání mimo jiné tím, že nechtěli žádné peníze ukrást. Zda je ale dobré porcovat medvěda ve prospěch konkrétních lidí či klubů, nechť rozsekne soud. Pokud nedospěje k žádnému závěru, je skoro jasné, že české fotbalové tribuny opět navštíví záhadný Fin Peltaven. Toho nikdo neviděl, ale každý fanoušek, který se o fotbal jen otřel, ho důvěrně zná.



Český fotbal, a obzvláště ten vrcholový, trpí nedostatkem reflexe, zato vzkvétají až mafiánské praktiky. Ty by měl soud, potažmo stát, utnout. Pak bude veseleji ve fotbale. A možná i v Jablonci.