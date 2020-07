Až na pár „drobností“ bylo Jablonecko velkou vodou ušetřeno. Prozatím, ale doufejme, že nepřijde vůbec.

Mezitím sociální sítě zaplavila jiná velká voda, a to vtipy, ale i urážky vědců, kteří varovali před největším suchem za posledních pět set let. Jak vidíme, to se nekoná.

Jenže, čím to, že letošní prognózy vlastně vůbec nevyšly? Jak to, že tak vcelku intenzivně prší, že se studně plní a pole a louky se zelenají? Nesmělé hlasy šeptají, že pršet začalo poté, co se klima vrátilo k normálu po cirka měsíci ukotvení dopravních letadel k zemi. Pokud si vezmeme, že nebe nad Českou republikou, respektive střední Evropou, je doslova prošpikováno leteckými koridory, možná na tom něco bude.

Ale žádná relevantní vědecká studie pro toto tvrzení zřejmě dosud nevznikla a pokud ano, tak zapadla. Což je poněkud zvláštní v době, kdy státy, kraje i samotné obce (viz například obnova dvou vodních ploch v Lučanech) platí těžké peníze za projekty pro udržování vody v krajině, vznikají drahé neziskové organizace pro boj se suchem a boj se suchem se vůbec horečně finančně podporuje. A že létají miliony i miliardy.



A tak si zemědělci, přikovaní ke své půdě, a konzumenti jejich produktů musí počkat, co se stane, až se nebe zase otevře.

Lidstvo by si mělo začít vážit přírody a sledovat ji. Ne pro to, aby organizace i jednotlivci získali peníze pro své projekty, ale aby se lépe dýchalo a celkově žilo. Obávám se ale, že jen pokud začne krize ustupovat, lidstvo se vrátí ke svému zlozvyku. Totiž shromažďovat bohatství za každou cenu. I za cenu toho, že opět nebudeme řešit příčiny ale následky. Za ty si ale budeme moci sami.