Nejvíce to člověk vidí ve svém bezprostředním okolí. Obce škrtají ve svých rozpočtech nejen plánované investice, ale snaží se ušetřit i na zaměstnancích.

V Jablonci přišli na to, že město přispívá na dva velké subjekty, které zastřešují kulturní akce. Jablonecké kulturní a informační centrum a Eurocentrum mají zaniknout a naopak vzniknout má nová organizace, která kulturu zastřeší tak nějak globálně. Samozřejmě to ale znamená i zrušení několika pracovních míst.

Pracovat „na kultuře“ bylo a stále je snem mnoha lidí, kteří mají k této oblasti blízko. A tak i obě dosud fungující organizace disponují nadšenci, kteří mnohdy pracují o víkendech i svátcích. Teď budou mít někteří volno.



Stále ještě se neví, jak bude nová organizace vypadat, ani jak se bude jmenovat. Má zkoordinovat kulturní dění ve městě a ušetřit. S jejím vznikem a novým jménem bude ale spjata i jistá dávka zmaru a bolesti. Vzpomínat budou nejvíce ti, kteří přijdou o práci v době, kdy padla kosa na kámen.

Stejně se ale bude dít ve všech odvětvích života s koronavirem, protože ten jen tak nezmizí, jak se zdá dle čísel zpoza oceánu. Čekají nás hubenější roky a to zřejmě bez výjimky. Uskromní se kmáni i páni. Snad se vyplní ono heslo Společně to zvládneme. Ale bude to nějaký čas trvat.