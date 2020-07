Ve čtvrtek se skvrna dostala až do druhé ze tří přehrad, když ta poslední, největší a dosud nezasažená, je centrem turistického ruchu ve městě. Vypadá tak, že by do ní žádný člověk dobrovolně nevlezl. Ohyzdná, nezdravě vypadající hmota se dál šine po hladině a míří mezi plavce.

Mezitím se její vzorky zkoumají v liberecké laboratoři, která nepodá informace třetí straně, ani médiím, jen svým zákazníkům, v tomto případě jabloneckému magistrátu. Ale až týden po odebrání vzorků. A tak se nevědomí lidé potápí v první přehradě, pravda, pořádné teplo bylo jen v pátek uplynulého týdne. Jen několik desítek metrů od nich se skvrna drží u břehů.

Nemusí to být skvrna z toxické látky, dokonce to vypadá, že by mohlo jít i o shluk sinic, jakkoli vypadá neživě a chemicky. Opravdu, i sinice mohou mít v určité konstelaci podobnou zelenomodrou barvu. Ale jak se sem případně sinice v takovém stádiu dostaly? Vpustil snad někdo do potoka svou malou přehradu nebo vypustil rybníček? To se možná nikdy nedozvíme.



I pokud jde „jen“ o sinice, bude muset magistrát zřejmě muset konat a to s likvidací sinic, které jabloneckou přehradu v uplynulých letech pěkně potrápily. Ničily se chemickou cestou, elektrokoagulací, v loňském roce ultrazvukem. Jaká metoda vyhraje letos? Tak nebo tak, i sinice jdou zdraví škodlivé a magistrát by měl k jejich likvidaci přistoupit v zárodku, zvláště, pokud se potvrdí, že nezdravá skvrna je jimi způsobena. Než pohltí celou přehradu.