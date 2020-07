Jablonec se po závazném referendu v lednu 2018 vydal cestou úplného zákazu hazardu. V těchto dnech si iniciátoři referenda i jejich odpůrci připomínají poslední rok do jeho úplného naplnění.

Děje se tak v době, kdy ekonomiku států, ale i obcí a obyvatel, začíná drtit ekonomická krize po více než dvouměsíčních restrikcích proti šíření koronaviru. A neví se, jak bude ekonomika zasažena při případné - a dle šíření viru ve světě stále více pravděpodobné - druhé vlně pandemie.

Těžko předpokládat, kolik by Jablonec „bral“ peněz z provozu výherních hracích automatů v případě, že by zákaz nebyl a ekonomika se výrazně propadla. Zajisté by spadly dolů i tyto příjmy.



I tak to jsou příjmy, jak upozornil majitel jednoho z jabloneckých domů, kde před nedávnem ukončilo provoz další kasino. A tak mizející hazard znamená pokles příjmů pro město ještě větší. Nikdo navíc netuší, jak se gambleři zachovají.

Počítejme ale s tím, že sednou na tramvaj a sjedou do Liberce, nebo na vlak a jsou za chvíli v Tanvaldu. Obě města žádné velké restrikce proti hazardu nezavádějí. A tak je pravděpodobné, že velká část peněz odteče z Jablonce do okolních měst.

Takže ano, konec hazardu je pěkná věc. Pokud ale nebude platit plošně, ztrácí tak trochu na významu. Finančně poškodí zakazující obce, ale gamblery nevyléčí.