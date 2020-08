Rvačka asi třiceti lidí na Žižkově Vrchu v Jablonci rozpoutala na sociálních sítích velké debaty. Jak je v podobných případech běžné, převažovaly lehce až ostře rasistické výroky. Diskutéři rváče označovali třeba za zvířata, ať použijeme jeden z jemnějších názorů.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Co na tom, že to zas taková rvačka nebyla, i když na sebe hoši vytáhli tyče. Švihali se s nimi jako hodně špatní členové skupiny historického šermu. Nastav, já tě do ní praštím. Rozběhni se, abych tě nepraštil. I proto potyčka skončila bez většího zranění, účastníci si odnesli jen pár modřin a oděrků.