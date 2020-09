Jablonecké moře, perla města, prostě přehrada Mšeno. Je nádherná, v létě plná opalujících, koupajících, konzumujících. A tím pádem i vylučujících. Dnes je z toho problém.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Sociální zařízení v okolí jablonecké přehrady je dožité a to ne týden, ale už dlouhá léta. Uvědomovali si to politici před deseti, osmi, pěti lety a stále se nic nedělo. Respektive dělo, ale jen v počítačích a na papírech. Padala plamenná slova, architektům se zaplétaly mozkové závity, lidé obdivovali i hanili desítky návrhů. To bylo v podstatě vše, okolí přehrady dále chátralo, sem tam záplatované.