Má propojit městské objekty Eurocentra, coby nositele části kulturního dění ve městě, a Muzea skla a bižuterie, zřizované Ministerstvem kultury. Tím by na jedné straně vznikl možná polostátní moloch, ale moloch, který může Jablonec zviditelnit doslova po celém světě. Protože obojí má co nabídnout, vždyť se přátelské souznění obou sousedících organizací potvrdilo v uplynulých letech.

Do tohoto záměru zapadá i plán magistrátu spojit Eurocentrum a Jablonecké kulturní a informační centrum v jednu organizaci. Město nemusí mít dvě společnosti, starající se o to samé, jen v rozličném programu.

Pokud se město a ministerstvo, potažmo stát (a to nemusí být jen tak samo sebou) dohodnou a projekt odstartuje, na Jablonec se stočí oči doslova z celého světa. Vždyť samotné muzeum již nyní budí zájem kontroverzní přístavbou ve futuristickém tvaru skleněného krystalu k hlavní budově secesního stylu. A do Eurocentra sem tam zavítají interpreti světové extratřídy.

Zkrátka, projekt s pracovním názvem Bižuterní ostrov, má smysl. Pohledem nezávislého pozorovatele je až úžasný. Teď ho jen dotáhnout ke zdárnému konci.



A to nebude jednoduché. Každý ze zúčastněných by měl přitlumit své ego a zkusit udělat vše opravdu pro člověka.

Snad vše dopadne dobře a Bižuterní ostrov, ať se bude ve finále jmenovat jak moudří vyberou, vznikne. Tak, aby do Jablonce přitáhl turisty a ti by ve městě nechali nějakou tu korunu.



Kdyby navíc turisty dovezl autobus na plánovaný, sklem zastřešený, dopravní terminál v sousedství skleněného krystalu muzea, byl by Jablonec opravdovou perlou.