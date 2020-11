Rozhodnutí města ale obratem u soudu napadla společnost About Me, která na poslední chvíli nabídla ještě nižší cenu. Soud vyhověl návrhu na předběžné opatření a zakázal Jablonci uzavřít a zveřejnit v registru smlouvu se společností Umbrella Coach & Buses. Jenže město a společnost podepsali vše pár minut před doručením opatření.

Jde o pokračování divoké hry o MHD v Jablonci. Těžko se dopátrat, kde začala. Jestli při propojení některých místních politiků s dosavadním dopravcem BusLine, který je dle zákulisních informací s About Me propojen, nebo ještě dříve kdesi v kuloárech.

Zdá se, že společnost Umbrella, kterou založil a spoluvlastní bývalý profesionální fotbalista Pavel Steiner, chce přinést na český trh čerstvý větřík, který by se mohl rozfoukat do pořádného uragánu.

Je moc fajn, že po Jablonci mají alespoň dva roky jezdit autobusy, které jen před několika málo lety tvořily standard MHD na západ od našich hranic. Je logické, že odbory BusLine se bojí o práci řidičů své společnosti.



Do toho Jablonec začíná další námluvy s kdysi ambiciózním projektem Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec. Jablonec byl postupně ze společnosti coby majoritní společník doslova vyštípán, dnes přitom spolu s Libercem a krajem řeší, jak spolupráci obnoví.



Projekt, který začal kulhat jen chvíli po realizaci nejprve na jednu, pak druhou nohu, a nakonec kromě tramvajové linky padl, ožívá. Po prodělaných zkušenostech to může znamenat v roce 2023 návrat starých časů. Zda dobrých či zlých je už na vůli politiků.