Zajímavé je, jak odstřel komínu rozdmýchal vášně. Nebo spíše probudil nostalgii. Mnozí z Jablonečanů, a to doslova všech věkových kategorií za komínem smutní. Jedni kvůli vzpomínkám, druzí kvůli tomu, že si myslí, že komín mohl dále sloužit. Na sociálních sítích se objevily nápady udělat z komínu rozhlednu, další bláznivé nápady spočívaly ve výstavbě výtahu uvnitř tubusu a výstavbě restaurace na vrcholu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.