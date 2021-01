Pandemie koronaviru ochromila celý svět, některé části více, jiné méně. Zajímavé je, že podle čísel se šířil více v bohatých státech Evropy a Ameriky, byť za to může spíše důslednější a rozšířenější testování.

Pandemie samozřejmě měla, má a nadále ještě nějakou dobu bude mít dopady i na obyvatele Jablonecka. Zvládli jsme toho mnoho, byť za cenu velkých obětí. Zavřeli jsme restaurace, posilovny, malé obchody. Nosili jsme roušky, někdy jsme nemohli ven, někteří se dali testovat.

Ale jiní začali pandemii podceňovat, takzvané odpírače najdeme i mezi námi, mnozí je máme mezi přáteli v osobním i ve virtuálním životě sociálních sítí. Obchodní centra se ale dál plní lidmi, kteří považují shopping za své výsostné právo. Alespoň ten nákupní košík nám zůstal. Ale to je přece děsivě málo.



Naše budoucnost je v očkování, byť odpírači jsou proti. Musíme si ale uvědomit, že bez očkování se náš život může do starých dobrých časů vrátit až za několik let a to kdoví jestli. Teď je nutné, aby mezi sebou politici našli důvěryhodného člověka, který nutnost proočkování lidem vysvětlí. A také, aby se mysl lidí pootevřela a nezůstala zabedněná.