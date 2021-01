Lidé se před spadem sněhu srocovali na uzavřených sjezdovkách lákavě nastříkaných umělým sněhem a když už museli doma nechat lyže, vrhli se alespoň na sáňky a boby. Sníh napadl a rázem je veselo i na svazích přímo ve vesnicích. A vláda „povolila“ běžkování.

Horské středisko Bedřichov se v sobotu znovu ucpalo tisícovkami milovníků klasické lyžařské disciplíny. Na tom by optikou předchozích let vlastně nebylo nic zvláštního, nebýt koronavirové krize. Lidé hledají zábavu, kde to je jen možné. Ačkoli byly méně známé běžecké okruhy v Jizerských horách také vytížené, zdaleka ne tolik, jako ty v okolí Bedřichova. Respektive ta část Jizerské magistrály, když je Bedřichov nejvyhledávanějším nástupištěm.

Situace dospěla tak daleko, že policisté museli uzavřít přístupové silnice do horské obce nad Libercem. Řidiči parkovali, kde se dalo i nedalo. A lidé běhali a běhali a zastavovali a popíjeli a svačili. Míjeli se v těsných rozestupech, dech se jen tetelil a lidé si pár vydechnutých par vyměnili. Pro hygieniky v dnešní situaci strašidelné pohledy. Mnoho z nich pak přímo z běžek zamířilo do marketů. Pro ovoce, zeleninu, ale i rum pro zahřátí.



Jablonecká i liberecká nemocnice se opět plní lidmi trpícími na projevy onemocnění koronavirem Covid-19. A plnit se budou. Přitom mnozí z tak postižených lidí nebyli na běžkách ani na sáňkách. Jen se s takovými potkali, když si zašli pro chleba. Takhle se restaurace, sjezdovky, volnočasové atrakce ani hranice mezi státy jen tak neotevřou.