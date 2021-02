Dnes už je vše optimističtější, vyhráno ale není. Parta nadšenců a jejich podporovatelů dala dohromady alespoň něco a v Harrachově se zase skáče. Ale nelétá se, největší můstky se nad Harrachovem tyčí jako smutné memento. Stále čekají, až se všichni zúčastnění domluví a stát uvolní peníze.

A že nemá jít o žádné drobné, již v roce 2018 se hovořilo o půl miliardě! Bez balíku peněz se prostě fanoušci nejen z Česka, ale i Polska či Německa, jen tak nedočkají Světového poháru ve skocích na lyžích, v letech už vůbec ne.

Alespoň, že je na nejbližší roky postaráno o mládež. V Harrachově fungují alespoň střední můstky, v nedaleké Desné se loni podařilo areál můstků pro mládež kompletně opravit. To jsou dobré signály toho, že někteří lidé dělají vše pro sport spontánně, s radostí a srdcem.

I v zimních sportech se najdou lidé, kterým jde o vlastní prospěch. Bohužel, svou účastí na nelegálním večírku to stvrdil i člověk pro sport v Česku nejpovolanější, někdejší hrdina malých i velkých kluků. Olympijský vítěz z Nagana (byť spíše jako náhradník), trojnásobný mistr světa a majitel několika dalších cenných kovů z MS v hokeji.



Když padají modly, musí to být na těch srdcařích. Na lidech, kteří se do problému zakousnou, i když za nimi nevlají přísliby velkých peněz. Bez nich by zanikly nejen skoky na lyžích.