V Harrachově ubytovával hotel hosty, v Liberci mají otevřenou restauraci. Nějak nám ta opatření proti šíření koronaviru nefungují.

Foto: Deník

Ne, že by policisté byli bezzubí, ale tak to vypadá, že mnohdy odvrátí hlavu a zrak. Vždyť jsme na stejné lodi a policista je také jen člověk. Tomu nenapomáhá stát, od něhož chodí hoteliérům a hospodským mizerné kompenzace a to mnohdy ještě pozdě, někdy i o měsíce.