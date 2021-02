V Jablonci budou proti onemocnění Covid-19 proočkováni i senioři v domech s byty se zvláštním režimem. Drtivá většina z nich očkování přivítala.

Foto: Deník

O očkování proti novému koronaviru toho bylo napsáno již mnohé. Podle odborníků to je zřejmě jediná šance, jak pandemii porazit. Ale do toho se objevují „zaručené“ zprávy, které šíří i mnoho obyvatel Jablonecka. Zatímco některé se podařilo masově vyvrátit a vysvětlit, viz třeba mikročip Billa Gatese v očkovací látce, jiné jsou snad konspirace ještě plnější.