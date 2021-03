Legrace končí, čísla hospitalizovaných rostou, podle lékařů navíc virus začíná tvrdě dotírat na dalece mladší ročníky než jsme byli dosud zvyklí.

Foto: Deník

Kapacity nemocnic se plní natolik, že vedení Libereckého kraje již přemýšlí nad převozy nemocných do sousedního Německa. Od dnešního rána přibyla obyvatelům Česka další povinnost a to zatím uložit roušky do šuplíku a nakoupit respirátory minimálně třídy FFP2.