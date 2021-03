Hlavní tahy mezi městy jsou od pondělí znatelně klidnější. Tramvaj? I tam policisté nahlédnou, hříšníkům zatím jen domlouvají. To se ale má změnit. Nebudeš mít předepsanou ochranu úst a nosu? Zaplať. Nemusíš zrovna do Liberce jet kvůli nějaké naléhavé záležitosti? Zaplať.

Třeba hned v pondělí ale docházelo i ke kuriózním situacím. To když třeba na hranici okresů z tramvaje policisté vyvedli šedesátiletou bezdomovkyni, ta si před nimi zapálila cigaretu a navíc neposkytla žádný doklad totožnosti. Tak se šla místo ježdění mezi Jabloncem a Libercem postavit k policejnímu autu.

Drtivá většina lidí ale nová opatření pochopila. Musíme se zase kousnout, zatnout cestovatelské choutky, vyrazit na procházku jen v okolí domova. Je to bolestné, zvláště pokud jste zvyklí chodit na procházky a výlety minimálně o víkendech. Teď to pro Jablonečáky nebudou Mumlavské vodopády, pro Železnobroďáky nákupy v Liberci, pro Tanvalďáky Český ráj.



Nebude žádný výlet. A je jen na nás, zda tahle opatření budou platit tři týdny nebo déle. Pojďme to vydržet ne pro, ale najust politikům. Je lepší tři týdny zůstat doma, než zůstat zavřený třeba tři měsíce. Nebo napořád.