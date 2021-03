Jenže v těch velkých antigenní testy odhalily mizivé procento, ba spíše promile pozitivně testovaných na onemocnění covid-19. Takové zjištění poukazuje hned na několik směrů vysvětlení. Bud jsou antigenní testy tak neprůkazné, že nemají smysl. Nebo firmy záměrně s testy manipulují, aby lidé dál mohli vydělávat.

Jak si ale přebírat čísla nárůstů onemocnění? Kde se tedy lidé nakazí? V supermarketech, doma? Ale i tam to musí někdo donést. A jak do rodiny donese koronavirus člověk, který jen jezdí do práce a supermarketu? Nebo jsou Češi opravdu tak nezodpovědní, že se setkávají jinde?

Za vším hledej peníze, se říká. Ono to možná bude pravda. Lidé, kteří i sami na sobě cítí projevy nemoci, raději chodí i na zapřenou do práce, protože jinak by byli tvrdě sraženi na příjmech. To v době, kdy mnoho, zvláště mladých, rodin žije kvůli hypotékám doslova z ruky do úst, není lákavé.

Na zaměstnancích stojí i firmy. Pokud by náhle vypadlo třeba deset, dvacet procent zaměstnanců, jde v současné situaci o velký problém, protože když se přetrhne řetězec subdodavatelů, je tu problém s kompletní výrobou. V případě, že o zdravotním stavu lže zaměstnanec nebo zaměstnavatel, nemůžeme se z bludného kruhu opatření vymotat.



Zajímavé je, že když testuje jablonecký magistrát, je záchyt onemocněných na nějakých deseti procentech, tedy výrazně vyšší než ve firmách. Už to je zvláštní nepoměr. Teď jde o to zjistit, zda jsou vadné testy nebo chování lidí.