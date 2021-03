S tím přišel velký nárůst nově odhalených nakažených. Jak se ale zdá, i tyto počty začínají, byť pomalu, klesat. I tak se zdá, že možností nakažení je daleko více. Kde se tedy lidé nakazí? V supermarketech, doma? Ale i tam to musí někdo donést.

A jak do rodiny donese koronavirus člověk, který jen jezdí do práce a supermarketu? Nebo jsou Češi opravdu tak nezodpovědní, že se setkávají jinde? Za vším hledej peníze, se říká. Ona to možná bude pravda. Lidé, kteří i sami na sobě cítí projevy nemoci, raději chodí i na zapřenou do práce, protože jinak by byli tvrdě sraženi na příjmech. To v době, kdy mnoho, zvláště mladých rodin, žije kvůli hypotékám doslova z ruky do úst, není lákavé.

Zajímavé je, že když testuje jablonecký magistrát, je záchyt onemocněných na nějakých deseti procentech, tedy výrazně vyšší než ve firmách. Už to je zvláštní nepoměr. Ať už o zdravotním stavu lže zaměstnanec nebo zaměstnavatel, nemůžeme se z bludného kruhu opatření vymotat.



V pondělí 22. března uplynul přesně rok od prvního úmrtí na Covid-19 v České republice. Mrtvých je od té doby skoro 25 tisíc, z toho skoro polovina letos. Statisticky zemřelo v Česku za uplynulý rok o nějakých 16 tisíc lidí více v porovnání s předchozími lety. Přesto se najdou i zaměstnanci, kteří se nechtějí nechat testovat. Ano, antigenní testy nejsou průkazné, ale tu chvilku to můžeme vydržet. Teď jde o to zjistit: jsou vadné testy nebo chování lidí? Spíš obojí.