Jan Sedlák. | Foto: Deník

Mládí vpřed. Nebo: mládež má zelenou. Podobná hesla si jistě pamatuje nejeden čtenář Jabloneckého deníku. Tak nějak to bylo a je v pořádku. Jen jestli to ale s tou zelenou nepřehnali. Ona to totiž není jen barva volnosti, ale i jisté lihoviny specifické chuti a vůně.