Už jen pár dní a Jablonečané a Liberečané se rozloučí s ikonickým komínem někdejší výtopny Brandl. Majitel, společnost Jablonecká energetická, se rozhodla komín zdemolovat. Protože by se nepodařilo udržovat v provozuschopném stavu. A jestliže se nenašlo využití ani pro zbytek areálu, padne k zemi vše.

Končí tak další éra jabloneckého tepla. V osmdesátých letech vyrostla v sousedství prastaré teplárny teplárna nová a po dalších čtyřiceti letech půjde dolů. Čeká ji tak smutnější konec, než původní budovy, které svou modernější sestru přežijí. Lépe řečeno, zůstanou stát.

Nutno říci, že snaha ale byla. Přemýšlelo se, že by budovy mohli využívat komunální služby, že by mohla být z komínu nejvyšší horolezecká stěna na světě. Se svými více než sto šedesáti metry to mělo vyjít.

Ale jen náklady na údržbu komína jdou do statisíců ročně a na to by nikdo nevydělal. A nikdo, tedy hlavně město coby současný vlastník skrze svou společnost Jablonecká energetická, jeho provoz dotovat nehodlá. A tak má tenhle industriální kolos skončit v troskách. Tahle éra končí nemilosrdně.

Před Jabloncem je tak éra tepla další. Tentokrát založená na menších kotelnách a v nejbližších dnech i na kogeneraci, což je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv, při které vzniká i takzvané odpadní teplo.

Při kogeneračním procesu je toto odpadní teplo výhodně využíváno k ohřevu teplé vody, vytápění a podobným účelům.

Skončila i éra nejdražšího tepla. Naopak, kogenerace znamená pro Jablonečany polštář, který umí utlumit efekt stoupajících cen paliv, zvláště pak plynu. Je dobře, že další éra už začala, i když nás to bude stát jeden obří komín.