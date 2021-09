Obchůdky na malých obcích jsou zlikvidované. Někde je z nich rodinný dům, jinde dílna, sklady nebo prostě jen prázdná budova.

V mnoha obcích si lidé nekoupí ani rohlík, musí pro něj k sousedům. A v tom se stát probral. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program Obchůdek 2021+, peníze bude žadatelům posílat Liberecký kraj. Může přerozdělit až tři miliony korun. Obchodníčci na vsích je mohou použít například na mzdy, nájem, energie a podobně. Program je připraven pro obce maximálně do tisíce obyvatel, případně obce, které mají maximálně tři tisíce občanů, ale jejichž místní části nepřekračují počet tisíc lidí.

Není úplně tak zle. V mnoha obcích na poslední chvíli zaveleli k pokračování obchůdků naši vietnamští spoluobčané. Mlčenliví, ochotní, skromní, pracovití. Tak je tomu třeba ve Bzí u Železného Brodu, Zásadě nebo Koberovech. Tady si rohlík lidé koupí i v neděli. A nejen rohlík.

Každý, kdo se dívá na vietnamskou komunitu stále mezi prsty, by měl přijmout fakt, že Vietnamci přežijí tam, kde by jiný stáhl krovky a šel by za kasu obchodního řetězce. Že v době vlády těch nejdrsnějších opatření proti šíření koronaviru tvrdě šili roušky a pomáhali.

Zatím nikdo netuší, zda program Obchůdek 2021+ něco změní. Zda se otevře obchůdek třeba v Dalešicích, kde teď leží hasičské pomůcky a další věci patřící obci, případně místním spolkům.

Zajímavé bude sledovat, zda si žádosti do programu podají i vietnamští obchodníci. Spousta z nich se o programu dozví jen těžko. Druhá část nezažádá proto, že má své zkušenosti s českými úřady. A určitě se najdou tací, kteří prostě podporám nevěří a raději se snaží obchodovat.

Ano, je to tak. Vesnické obchůdky nezachraňují české programy, ale vietnamští obchodníci.