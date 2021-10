Proběhlé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se po celé republice nesly v duchu pro a proti Babišovi. Kdo vyhrál, je v podstatě jasné, kdo prohrál víme.

Některé regiony, lépe řečeno mikroregiony, ale přesto volily jinak. A to i na Jablonecku. Zatímco v Železném Brodě udělali voliči radost Babišovi, Tomio Okamura a jeho SPD zase jásali nad volebními čísly mnoha obcí na Tanvaldsku.

Tanvald, Desná, Plavy, Velké Hamry, Smržovka, Jiřetín. Všude tam SPD dosáhla velkého úspěchu, když atakovala patnácti procentní hranici. V Plavech a Desné dokonce „okamurovci“ sahali až na procent dvacet.

Na první pohled je zjevné, že Tanvaldsko volilo trochu jinak. Tady je bašta nejen SPD, ale i Babišova, když hnutí ANO oslovilo nejvíce voličů v několika obcích regionu, samotný Tanvald nevyjímaje.

Pohled z venku to může být trochu udivující, zevnitř to ale smysl dává. Neradostný, ale pochopitelný. Tanvaldsko se stále vypořádává s minulostí, a možná i tak trochu současností, plnou výtek proti nepřizpůsobivých obyvatelům, kteří v minulosti Tanvaldsko rázně osídlovali.

Mnozí obyvatelé si jistě pamatují skinheadovské bojůvky, které na Tanvaldsku vystrkovaly růžky v 90. letech minulého století. Další si mohou pamatovat videa kolující po internetu, která naopak urážela majoritní část obyvatel. Nebo úmrtí mladého Roma na pomezí Tanvaldu a Desné, který podlehl střelným ranám, jimiž se měl bránit slušný občan napadení. A následné demonstrace a opulentní pohřeb.

A ti stejní zjevně pamatují na vysokou nezaměstnanost, která Tanvaldsko ovládla po krachu velkých továren a během finanční krize, která se v Česku protáhla od roku 2008 na dlouhých pět let.

Tanvaldsko je specifickým koutem Jablonecka, alespoň co se týče volebních preferencí. A kdo za to může? Určitě ne Franta nebo Irča, kteří každý den vstávají ve čtyři ráno, aby se dostali na šichtu do továrny v Jablonci, ale politici. Ne ti místní, komunální, ale právě ti, které co čtyři roky volíme a volili jsme je i minulý víkend. Jejich předchůdci dovolili dát tomuto krásnému cípu naší země punc zloby.

Místní svými volebními hlasy volají po spravedlnosti. Noví poslanci by jí měli alespoň kousek popostrčit. Tak snad jsme zvolili správně.