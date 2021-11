Jan Sedlák. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Jablonecký Petřín je ikonou města sám o sobě. Po letech nyní vrch s legendárním hotelem, restaurací a rozhlednou znovu ožívá. Poté, co sloužil několik let jen jako ubytovna pro zahraniční dělníky, otevřel bistro, na přelom roku plánuje nový nájemce otevření restaurace a zprovoznění ubytování. Samozřejmě, pokud to pandemická situace dovolí.