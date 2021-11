Ani jsme se nenadáli a už nám zase kovid klepe na dveře. A souboj vaxerů a rouškařů na jedné a antivaxwerů a antirouškařů na druhé straně nabývá na síle.

Velké vášně vzedmula zpráva jabloneckého magistrátu, že rozsvícení vánočního stromu před radnicí bude pod kontrolou. Ulice vedoucí k náměstí budou uzavřeny, lidé kontrolováni, povinné budou zřejmě respirátory.

Někteří opatření chápou, ale dle komentářů na sociálních sítích jsou hlasitější ti, kterým se opatření nelíbí. A tak se opět Jablonečané uráží, nadávají. Ta zášť mezi oběma skupinami je doslova šílená.

Kde se to v lidech, mnohdy sousedech, kdysi kamarády, bere? Ne, nás nesloží nějaký vir, ale nenávist.

Nemocnice v Jablonci prosí o pomoc armádu, pacientů s covidem přibývá

Nechceš se očkovat, ať k tomu máš jakýkoli důvod? Tak se neočkuj. Jsi očkovaný a myslíš si, že je to správně? Tak se očkuj. Každého věc, ne?

Jenže tahle nenávist má hlubší kořeny. Člověk dokáže zavrhnout člověka jen proto, že volil tamtoho a druhý onoho. Lidská zášť je v české společnosti stále více přítomna a stále více to bolí.

O víkendu začíná advent, který vyvrcholí nejkrásnějšími svátky roku. Nenechme si je otrávit, zbrzděme a místo nadávek zkusme najít to lepší, co na sousedech vidíme. Přece to, že Franta není naočkovaný, neznamená, že ho Pepík musí nenávidět. Nemusí.