Zrušení vánočních trhů je strašnou ranou pro řemeslníky a obchodníky, kteří je mají za vrchol sezóny. Vládní opatření mají ale skulinku, kterou se nyní snažit vyplnit iniciativa lidí z Jablonce a Liberce. Jde o to nepořádat vánoční, ale prostě jen trhy. Výzva Zachraňte Vánoce se nabaluje jako sněhová koule a už teď má obří rozměry.

Zachraňte Vánoce! Na zahradě pivovaru bude trh a z Domu nábytku obchodní dům

A tak se lidé zřejmě dočkají improvizovaných trhů na zahradě jabloneckého minipivovaru Volt a z někdejšího Domu nábytku v centru Jablonce má vzniknout zase improvizované nákupní centrum, kde budou moci stánkaři udat alespoň část svého tovaru připraveného na vánoční trhy.

A tak snad prodá něco i sklář Karel Sobotka z Těpeř, který Deníku před několika dny vyprávěl, jak na něj konec vánočních trhů napříč republikou dolehl.

Skláře Karla z Železnobrodska zavřeli doma, nemůže na vánoční trhy

Ale zpět k samotnému zákazu. Zakázat trhy, které se až na výjimky konají venku, přece nemůže nijak výrazně zlepšit žádnou pandemickou situaci, zvlášť když se ví, že se koronavirus šíří nejvíce ve školách, nákupních centrech a v práci.

Je to jako skoro zakázat Vánoce a to už je pořádná zhůvěřilost politiků. Až se zdá, že opatření, alespoň některá, vymýšlí nějaký chorý mozek, který pak myšlenku implantuje nepozorovaně do jejich myslí.

Je dobře, že lidé si nenechají zakazovat krásné věci, zvlášť v této nelehké době. Snad se tedy dočkáme rozsvícených stánků u jablonecké přehrady. Letos sice ne pod názvem vánoční, ale i tak vánoční budou.

Ne, Vánoce si vzít nenecháme, koronaviru i politikům navzdory. Asi by bylo pěkné dozvědět se, kolik lidí si z improvizovaných trhů donese i covid-19. Tušíme, že nikdo.