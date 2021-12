Podle oslovených odborníků je ale nová křižovatka velice bezpečná. Jen lidé, zvláště řidiči jedoucí od Jablonce, do ní chtějí najíždět postaru, tedy doprava na Prahu, doleva na Liberec. Tak to přece bylo, proč by to mělo být jinak, že? Evidentně to jsou řidiči, kterým značení, směrovky, nápisy, zákazové značky, neříkají nic. Křižovatka je krásně značená, s prominutím, skoro jako pro blbce.

Otevřeli křižovatku Rádelský mlýn, uleví se řidičům i obyvatelům okolních obcí

Jenže zvyk je železná košile, ať si o sobě myslíme, jak jsme dobří řidiči. Postaru to bylo takhle, tak jedu. Ale to bychom nemohli jezdit nikam jinam, než po svých najezděných trasách. Když jedeme tam, kde cestu neznáme, máme oči na stopkách, najetou cestu naopak vnímáme skoro jako domov. Jak vidno, ale i tyto cesty se mohou po rekonstrukci změnit.

Řidič by měl zachovávat ostražitost, i když se blíží k svému domu. Nejeden případ těžké havárie se stává tam, kde to velmi dobře známe a myslíme si, že nás nic nedokáže překvapit. Chyba lávky, může a to v extrémních případech až fatálně.

Křižovatka Rádelský mlýn se otevřela nějakých dvacet měsíců po uzavření a zahájení rekonstrukce. Je jiná, ale krásná a bezpečná. Nebezpeční jsou jen řidiči, kteří jezdí takříkajíc poslepu.

