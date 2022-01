Jde především o morální kredit, vyšší princip. Volič nemůže pochopit politika, který se ohání smyslem pro zodpovědnost kolegů, a jen několik málo měsíců či let jen tak z plezíru své výroky překroutí v praktickou věc.

Jasně, stipendium na americké vysoké škole se nezískává běžně a drtivá většina obyvatel naší kotlinky se k němu ani zdaleka nepřiblíží, ale tatáž většina lidí nemá potřebu vstupovat do politiky, natož roztrubovat moudra, která pak před zraky všech sám porušuje.

Poslanec Jan Farský mizí do USA, mandát si nechá, na jednání se bude vracet

Jan Farský toho v politice dokázal mnohé. V Semilech byl v době svého osmiletého „panování“ milován. Jako poslanec poté pracoval na regulaci hazardu a povedlo se zdanit a dát obcím pravomoc ten nejhorší regulovat. Prosadil registr smluv, zákon, který zavedl nebývalou transparentnost do hospodaření státu. Poslední roky se věnoval exekucím a insolvencím.

Byl výraznou postavou jak hnutí Starostové pro Liberecký kraj, tak kandidátky Starostů a Nezávislých. Prostě Mirek Dušín české politiky.

Jenže i Rychlé šípy mají své slabší chvilky. Jan Farský si ji vybírá právě teď. Od jara věděl, že je mu stipendium nabídnuto, přesto šel jako jeden z lídrů do volební kampaně. I díky němu STAN získali množství mandátů do Poslanecké sněmovny. Údajně až v prosinci, tedy cirka dva měsíce po volbách, se rozhodl, že nabídku z oregonské univerzity přijme. Věc zvláštní, pokud si uvědomíme, že na stáž s ním odletěla celá rodina. Půl roku v USA, kdo by to nebral?

„Student“ Farský po rozhodnutí zůstat poslancem: Hodně lidí mě podporuje

Jan Farský bude údajně posílat svůj poslanecký plat neziskovým organizacím a do Čech bude létat na důležitá hlasování.

Jenže na jeho plat přispívá každý jeden zaměstnanec i živnostník bez ohledu na to, koho volil. Nová vláda chce zvyšovat daně, i když o tom se v mainstreamu moc nehovoří. Jan Farský se stal politikem, který dokáže navzdory zeleným cílům Evropské unie zanechávat výraznou uhlíkovou stopu svými příštími lety do Evropy.

A nejen uhlíkovou. Důvěra v politiky České republiky opět padá. Blíží se poslední kapka? Až se ucho utrhne?