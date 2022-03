A to je zřejmě nejzásadnější problém. Lidé jsou zaskočeni, že za humny jim těžké stroje projíždějí do lesa a poté tam plundrují cesty a stromy v jejich okolí. Tam, kde byli lidé navyklí chodit na klidné procházky, je náhle slyšet řev motorů, cesty jsou rozježděné do rigolů.

Všimli si těžkých strojů. Lidé se obávají vzniku lomu mezi Jabloncem a Rádlem

Je pochopitelné, že obyvatelé v okolí průzkumu jsou znepokojeni. Případný provoz lomu by totiž jistojistě zasáhl životní prostředí a život samotný. Nikdo je o záměrech těžařské firmy neinformoval. Mnozí zároveň ví, alespoň z doslechu, jak život v okolí lomů vypadá. Prach, řev strojů, znečištěné cesty, provoz těžkých nákladních vozů. To nikdo u svého bydliště nechce.

Samozřejmě každá situace má dvě strany. Člověk, který chce stavět rodinný dům, firma, která staví silnice či domy, je za každý lom v blízkosti ráda. Závoz části stavebního materiálu bude levnější, než ho tahat někde od Semil či Turnova.

Sondování podloží mezi Rádlem a Jabloncem pokračuje, lidé jsou v šoku

V době, kdy se ekologie skloňuje snad až v hysterických deklamacích, kdy ekologové a politici lidem zakazují topit uhlím a už skoro i dřevem, kdy automobilky a energetické společnosti úpí pod tlakem na snižování emisí, kdy člověk platí násobky cen energií co před rokem, může vjíždět do lesů těžká technika, poškozovat stromy, kořenové systémy a vrtat do země hluboké sondy. A to ještě v lese s vyšší ochranou.

Při vší úctě a při vědomí zákonných postupů musí lidé z okolí lesa na Rádelsku proti takovému způsobu sondování protestovat. Pokud by to nedělali, jednoho dne by mohli jen koukat, jak jim před okny projíždějící zaprášené kamiony.