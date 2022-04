Hlad „závodníků“ i diváků byl znát, tolik lidí na poli nad malou vsí snad ještě nebylo, a to zdejší zábavný podnik přitahoval tisícovky diváků i v minulosti.

Na místo vyrazili i někteří účastníci výše zmíněných akcí, jejich vzpomínku už pomaličku pokrývá prach. A litovali, že z okolí Loužnice, a z Bozkova ještě více, je to na Vyskeř daleko. Znamenalo by to stroj naložit na podvalník a na místo dovézt. To stojí peníze, stejně tak jako účast v samotném závodu.

Vyskeř hostila tradiční traktoriádu. Pořadatel vyhlásil i diváckou fotosoutěž

Ono, zorganizovat takovou akci není jen tak. Je potřeba připravit trať, získat povolení úřadů, sehnat sponzory, dnes mají podobné akce i velice přísná bezpečnostní opatření.

Organizátoři traktoriády ve Vyskři to ale opět dokázali. Odměnou jim i závodníkům byl potlesk, mnohdy až nadšený aplaus.

Je škoda, že podobné akce se ztrácejí jako houby po dešti. Co by za další ročník dali účastníci předchozích! Traktoriáda ve Vyskři a její úspěch mezi veřejností ukázal, že se traktoristé rádi pochlubí schopnostmi svých pracantů a lidé se na ně rádi přijdou podívat a za podívanou rádi zaplatí.

Vše zdražuje a lépe jen tak nebude, čekají nás hubené roky. Ale jednou za čas je dobré traktory vytáhnout. Vždyť se podívejte, jakou nepostradatelnou technikou se staly i ve válce. Ukrajinské stroje dokážou odtáhnout i tank.