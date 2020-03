Opatření proti šíření koronaviru, respektive proti jakémukoli onemocnění, nemají v Českých zemích obdoby. Psát komentáře na situaci, která se mění doslova a do písmene hodinu od hodiny, je složité, ne-li nemožné. To co platilo večer, ráno neplatí.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Vláda předkládá nová opatření především přes noc. Tak chaoticky vyhlašovaná a časovaná, že lidé o nich někdy ve chvíli, kdy mají začít platit, ani neví. Viz v sobotu ráno otevřené obchody, které už otevírat neměly. Lidé neví, co mohou nebo nemohou dělat, jistí si nejsou dnem ani hodinou. A tak si o víkendu řekli zpět do přírody. Je až neuvěřitelné, co s částí populace udělala opatření vlády proti šíření koranoviru.