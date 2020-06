Rozpočty budou příští rok krácené už kvůli ekonomické krizi, poslanci pak dali rozdělením kompenzačního bonusu pro OSVČ obcím ještě jednu za uši. Z jednoho úhlu se zdá poslanecký nápad v celku logický, vždyť obce získávají peníze do rozpočtu podle rozpočtového určení daní, a tedy i od podnikatelů žijících v místě.

Jestliže se ale státy napříč celým světem zadlužují jako by to byl standard, obce jsou ve zcela jiné situaci, starostové si další peníze jen tak nenatisknou. A pokud by si půjčili, tvrdě by to v následujících letech zaplatili. Vyprávět o tom mohou Harrachovští, tahle městská kasa, obrazně řečeno, žádnou novou směnku v příštích letech nespolkne.

A tak starostové musí škrtat a to mnohdy razantně, byť propad daní kvůli krizi zatím jen odhadují. Stát sice slibuje, že ministerstvo financí vymyslí dotace v takové výši, které by měly ztráty kvůli kompenzačnímu bonusu skoro smazat, ne každý tomu ale věří. Život musí jít dál, a půjde dál.

Příští rok možná trochu kostrbatou a skřípavou chůzí, ale se snem. Třeba tím, kterým oplývá starosta Tanvaldu. Je to sen o zase „tučném“ roce 2022. Zatím jen odhadujeme, zda na podzim dorazí druhá vlna pandemie koronaviru. Jedni tvrdí, že přijde určitě, jiní, že nepřijde vůbec.

I přes to by nejen starostové, ale i všichni další obyvatelé neměli na poslanecké rozhodnutí z května roku 2020 zapomenout. Tak, jako se obce, a tedy mi všichni, musíme dělit o průšvihy, měli bychom v budoucnu i lízat smetanu.