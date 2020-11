Pak tu je ale společná nabídka města Liberec a Libereckého kraje. Jde v podstatě o resuscitaci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce tak, jak byla ve svých počátcích jeho existence zamýšlena.

Ve veřejné dopravě jde o veliké peníze, ostatně, o tom by jistě mohli vyprávět lidé z vedení společnosti BusLine, která, zdá se, v Jablonci nechvalně skončí s několikaletým monopolem.

Pokud sečteme všechny problémy, které doprovázejí neustálé vyjednávání o dopravní obslužnosti Jablonce a spádových obcí, na mysl se dere taktéž několik let vousatý nápad s vlastním vnitřním dopravcem. Jablonec má sice svou společnost Jablonecká dopravní, ta ale jen dohlíží, připomínkuje a zastřešuje veřejnou dopravu, ale ani jediný autobus.

Jistě, investice do vybudování vlastní autobusové flotily by stála nějaký ten peníz, což je v současné situaci bolestivé, město by ale mělo jasný dohled o tom, kdy, kam a jak často mají linky zajíždět. Nemuselo by se každou chvíli dohadovat o ceně jízdného, ani o tom, kolik bude činit takzvaný kompenzační doplatek.



Vypadá to jako nejschůdnější cesta řešení vleklých problémů. Určitě by to přispělo i ke spokojenosti cestujících, kteří by se nemuseli strachovat, zda a jak od 1. února vyjedou autobusy MHD. Na to ale musí být politická vůle a ne olizování se nad případnými brebendami od provozovatele, viz výlety krajských a komunálních politiků na fotbal po Evropě.