Tak v Harrachově už zase mohou skokani na lyžích skákat. Byť jen na menších můstcích, ale alespoň něco. Jistě dobrá zpráva.

Jan Sedlák, Jablonecký deník | Foto: Deník

Smutnější je fakt, že za to museli vzít chlapi, kterým není lhostejno, kterak se ke sportu chová stát. Znát to je nejen ve skoku na lyžích, vždyť nejdiskutovanějším sportem co se týče financí, je dnes hokej, a to i díky příspěvkům božského Jaromíra Jágra.