Zveřejněná data přitom jasně ukazují, že čím větší město, tím je směsného odpadu na hlavu více. Stačí porovnat právě Dalešice a Jablonec. Zatímco Dalešičtí vyprodukují třicet šest kilogramů na osobu a rok, Jablonečané skoro sto čtyřicet. Skládky rostou, něco schroupe liberecká spalovna, odpadky se hromadí.

Není ale možné sypat si popel na hlavu za to, co je zjevné po celém světě. Stopy lidstva jsou znát na celé planetě, od Severního po Jižní pól, počítaje v to třeba i tak odlehlé krajiny, jakými je Amazonský prales nebo Sibiř.

Odpady a vůbec lidská činnost, která zamořuje tuhle planetu, je velké téma. Tak veliké, až se někteří lidé neštítí využít své nemocné děti k propagaci vize čistého světa. První zprávy o snahách Grety Thunbergové přesvědčit politiky a vůbec celý svět, že je za pár sekund dvanáct, byly jako z jiného světa. A světe, div se, ony se uchytily a to nejen mezi mladými, které Greta burcovala především. Fandili jí lidé po celém světě.

Jenže nyní přišel projev Grety na klimatickém summitu OSN v New Yorku. Kdo viděl a má špetku zdravého rozumu, chápe, že Greta je zmanipulovaná a to i kvůli své nemoci. Zoufalství na straně jedné, fanatismus na straně druhé. Uznávaný psychiatr, předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR Jaroslav Matýs Gretu po projevu označil za „nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění“.

Boj za čistější planetu je v pořádku. Každý by měl ale začít hlavně sám u sebe (třeba jako v Dalešicích) a pak tlačit na lidi nad sebou, třeba i na politiky. Když mladý člověk okouzlený vizemi Grety Thunbergové protestuje, ale chce mít nový mobil alespoň jednou za rok, je tak trochu sobec.

Třiďme. Neplýtvejme. Ale s klidnou hlavou, ne fanaticky.