V úplném čele sedí Jiří Čeřovský, někdejší starosta Jablonce, to ještě v dobách, než se město stalo městem statutárním. Jak je nejen na Jablonecku skoro zvykem, jdev civilním zaměstnání o pedagoga. Záda mu kryjí ředitel Jablonecké energetické, předseda představenstva téhož městského podniku a další pedagog.

V Radě města pak zasedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telmo, která s městem čile obchodovala, tedy opět hrozí střet zájmů. Dále ředitel Nemocnice Jablonec. Pak makléř, který střet zájmů na jablonecké radnici již přežil. Ředitel jabloneckého kulturního a informačního centra, někdejší místostarosta i náměstek primátora v jedné osobě. A konečně podnikatel především ve stravování, se zkušenostmi z představenstev městských podniků.

Dobří holubi se vracejí? Možná ano, Jiří Čeřovský byl svého času starostou oblíbeným, lze však vstoupit dvakrát do stejné řeky? I Petr Vobořil, jediný radní za Starostya Nezávislé, je známou jabloneckou postavou a to zdaleka ne jen pro své politické ambice.

Nejproblematičtější osobou se pohledem zvenčí pro staronovou vládu jeví Miloš Vele, a to kvůli jeho problematickému postavení ve společnosti Telmo, která má svůj lví podíl na kauze, jež stála křeslo dnes již bývalého primátora Milana Kroupu. Telmo úkolovalo Kroupovu společnost Grepu a ta ovládla městský kamerový systém. I s tichým souhlasem radnice, kde Miloš Vele seděl v křesle náměstka primátora pro ekonomiku a majetek.



Nová opozice mu to, byť paradoxně i on Kroupu potopil, neodpustí. Miloš Vele to jistě ví. Bude proto zajímavé sledovat tento souboj. Ale současná opozice je plná mladých lidí, plných entuziasmu a nadšení. Na jablonecké politické dinosaury to stačit nebude, zvlášť poté, co se tak lehce znovu vyhoupli do sedel.