Řidiči jsou rukojmím sporu hned několika úřadů, které se nedokáží shodnout na způsobu renovace dvou starých mostů na silnici první třídy číslo 9 mezi Zahrádkami a Jestřebím. Přesto zde silničáři zúžili rušný úsek na jeden jízdní pruh. I když neví, kdy stavby začnou opravovat a jak dlouho kvůli tomu řidiči musí strpět kolony a stres.

Petr Pokorný, Českolipský deník | Foto: Deník

Jinde použitelnému postupu opravy mostků brání fakt, že zasahují do přírodní rezervace a jsou památkami. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předložilo řešení opravy, které akceptovala dopravní policie. Počítá s odbouráním zábradlí z kamenů. Nosné konstrukce mostů by prý zůstaly zachované. Takový záměr ale nepochválila Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Odmítla, aby silnice zasáhla do území CHKO a rezervace Novozámecký rybník. Odborníci z CHKO vyhodnotili věc tak, že jiný veřejný zájem zde nepřevažuje nad zájmem ochrany přírody, kterou by stavba ohrozila. Podle nich nehody na silnici I/9 nejsou způsobeny mosty ani jejich špatným technickým stavem. Další z úřadů, Národní památkový ústav rovněž návrh postupu nepřijal, jde mu o zachování památky. U mostů nechce použít železobeton a ocelová svodidla. Památkáři se také bojí, že by silničáři zničili nejcennější partií tamní skalní průrvy.