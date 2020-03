Koronavirus neúnavně útočí a útočit ještě bude. Co útočit, bude zuřit, jak ukazují data ze zemí, kde s ním bojují již delší dobu. Koronavirus neúnavně útočí a útočit ještě bude.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Co útočit, bude zuřit, jak ukazují data ze zemí, kde s ním bojují již delší dobu. Ještě se ani náhodou nedostali do nejlítějšího boje, ale už teď při tom všem Češi dokazují, jak se dokážou v nouzi semknout. Nespravedlivé by ale bylo zapomenout na komunity žijící mezi námi. V boji totiž našincům pomáhají i národnostní menšiny. Některé nepřehlédnutelně.Doslova jako maják září v boji proti koronaviru komunita vietnamská. Před nedávnem komunita přehlížená, opomíjená, na niž spousta „pravých“ Čechů pohlížela skrz prsty, před lety jsme byli svědky i toho, že se Vietnamci stávali obětí útoků rasistických Čechů. A to přesto, že zachránili malé obchůdky ve stovkách českých vesnic.