A protože se zdálo, že dříve než na prázdniny muzeum neotevře, práce se trochu protáhly. Proto tu otevřou až v úterý 26. května. „Od května už jsme zase v plné práci, abychom návštěvníkům nabídli po otevření zajímavý program! A děláme také opatření pro jejich maximální ochranu, až k nám zase zavítají,“ sdělila ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Jako odškodné za pozdější otevření nabídne muzeum návštěvníkům v prvním týdnu, tedy do 31. května, vstup zdarma. Mimořádně se muzeum otevře také v pondělí 1. června, kdy se bude slavit Den dětí.

Zaměstnanci muzea horečně připravují výstavu TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, kterou od soboty 20. června zahájí Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020, z pochopitelných důvodů bohužel bez slavnostního zahajovacího programu. Navezli sem exponáty od 80 značek z osmi zemí světa.



Od 20. června návštěvníci uvidí prezentaci svítidel i v nové přístavbě muzea ve tvaru skleněného kamene. Na vybavení expozice ve 2. podlaží začátkem roku muzeum uzavřelo smlouvu se zhotovitelem, který postupně zpracovává dílenskou dokumentaci jednotlivých prvků, probíhá jejich schvalování a zadávání do výroby.

„Samozřejmě také on avizoval jisté potíže s ohledem na omezení u svých subdodavatelů, ale stále věříme, že svou práci odvede včas, tedy do podzimu, a my se budeme moci pustit do instalace exponátů. Naším záměrem je expozici vánočních ozdob zpřístupnit ještě v letošním roce. Ale zaručit to nemůžeme,“ doplnila Milada Valečková.