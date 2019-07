Cyklista bez povinné výbavy nebo pod vlivem alkoholu je něco jako auto třeba bez brzd. Nebezpečný sobě i ostatním. Bohužel, jak se zdá, nezodpovědných cyklistů přibývá. Může se o tom přesvědčit každý z nás. A to skoro denně.

Zná to asi každý řidič. Přichází večer, už se šeří, jede z práce domů. V prudké zatáčce zahlédne jen matný obrys a instinktivně zakroutí volantem. To bylo o pověstný chlup. Neosvětlený cyklista je vůbec fenomén. Zvlášť na frekventované silnici.

Je noc. Řidič se šine domů z rodinné večeře, v prudké zatáčce potkává cyklistu, který šňeruje silnici cik cak. Evidentně podnapilý človíček po chvíli mizí v příkopu. Řidič zastaví (snad) a prohlédne již spícího cyklistu. Inu, pár piv a rum k tomu přemůže i řádného sportovce.

Policisté denně zásobují veřejnost zprávami o nehodách automobilů, prohřešcích řidičů, kteří nemají svůj automobil v dobrém technickém stavu, chybách při řízení, nezkušenosti. O motorkářích ani nemluvě, to je oblíbená kategorie jak policistů, tak veřejnosti.

Toto vše ovšem neplatí pro cyklisty. Jakoby tato skupina účastníků silničního provozu měla jistá privilegia.

Pokud budou orgány veřejné moci k jisté části veřejnosti benevolentnější, než k jiným, není se co divit, že tato část se dokáže chovat nezodpovědně. Pravda, jako malí jsme jezdili na kole bez přilby i bez světla, ale nebylo tolik aut a žádná pravidla vlastně neexistovala.

V dnešní situaci by ale měli být orgány nekompromisní a v případě prohřešku, především proti bezpečnosti, by měla zcela nekompromisně uložit pokutu nejen za špatný stav vozidla, ale i třeba za špatný stav horského kola.

A to nehovoříme o všem, co se dá na silnici potkat. Je krásný jasný den. Řidič jede do práce, v prudké zatáčce se proti němu vynoří dvojice cyklistů v družném rozhovoru, jeden při pravé kraji silnice, druhý skoro na levé. Zase o chlup.