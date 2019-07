Lidé si stěžují, že molo na jablonecké přehradě je jen pro mladé. Není, ale mládí si prostě molo vybralo jako svou letní základnu. Je vlastně pochopitelné, že starší generaci se to nelíbí. Ta říká, aby se mladí uklidnili, lehli si na deku pěkně na břeh a byli zticha, hodní a nečinní.

Jan Sedlák, Jablonecký deník | Foto: Deník

Mládí má zelenou, říkávali dospělí už v době, kdy byli dnešní čtyřicátníci a padesátníci holátka. A co teprve, když jim bylo patnáct, šestnáct, sedmnáct. To si mysleli, že jim patří svět a na všechno mají právo. Byli nejchytřejší z nejchytřejších a tak se tak chovali. Rodiče na ně hartusili ve smyslu, že když my jsme byli mladí … Nacházeli si místa, kde se scházeli a kde hlaholili, kouřili, poslouchali muziku, odpadky odhodili. Zkrátka jejich kout, kde bylo v těch pár měsících a letech nejlépe. Bez dospělých, bez věčně hašteřivých mladších sourozenců, bez školních autorit.