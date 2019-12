Stížností na dobu trvání uzavírek je podle vedení města více. Radní proto tento týden schválili záměr, který má doby omezení zkrátit. Po firmách bude město chtít za zábory ulic peníze. Nový systém má začít fungovat už v lednu. Za rok se uvidí, jak je systém rentabilní.

Například za pronájem ulic v centru Liberce či silnic prvních tříd zaplatí firma 10 korun za metr čtvereční a den, pokud půjde o krátkodobou, maximálně desetidenní uzavírku. Za dlouhodobou uzavírku nad třicet dní už půjde o 30 korun za metr čtvereční a den. Silnice nižších tříd pak mají být zpoplatněny menší částkou.

Penále za první překročení má být dle vedení krajského města ve výši padesát procent, za druhé překročení sto procent.

Tím chce město vytvářet ekonomický tlak na to, aby firmy stavbu zkrátili jak jen to jde.

Na první pohled jde o obdivuhodný způsob, jak stavby zrychlit. Pokud je ale tak dobrý, čím to, že kromě Liberce, který se poučil v Ústí nad Labem, mnoho dalších takto uvažujících měst nenajdeme?

Pronájem ulic totiž stavbu zdraží. Vezměme si rekonstrukci inženýrských sítí v půl kilometru dlouhé ulici v centru města. Řekněme, že ulice je to spíše užší, s vozovkou a chodníky má dejme tomu osm metrů. Dodavatelská firma si ji od města pronajme na dva měsíce.

Podle selských výpočtů by pak firma měla za pronájem ulice zaplatit více než sedm milionů korun. Stavba se zadrhne, o měsíc se prodlouží. A jsme na více než deseti milionech. Co když za to konečně firma nemůže?

Pravda, peníze půjdou do městské kasy, o kolik však bude při vědomí částky za pronájem zvýšena při soutěži cena stavby?

Hrozí, že stavby nemusí být provedeny řádně, ba naopak, že stavitel bude pospíchat, práci i materiál ošidí. Obce by si měly najít jiné páky na rychlejší provedení staveb, firmy by měly rozložit a zkoordinovat práce tak, aby rekonstrukce a stavby netrvaly tak dlouho, jak jsme v Česku už tak nějak zvyklí.

Navíc podobná praxe může přinášet korupční prostředí mezi dodavatelskými firmami a úředníky a politiky.

V tom případě může mít dobrý záměr špatné vyústění.