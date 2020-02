Ať už ve sportu: děkujeme za úspěchy Martiny Sáblíkové a s nervozitou sledujeme spanilou jízdu Davida Pastrňáka v NHL, tak ve vědě: družice Solar Orbiter, která na začátku minulého týdne vzlétla ke Slunci z Kennedyho kosmického střediska na Cape Canaveral v USA. Tady hřeje, že čeští vědci postavili hned několik nejdůležitějších systémů družice.

Ta zřejmě vůbec nejdůležitější přitom vznikla v našem kraji, v Turnově. Čeští vědci z Aplikačního Centra TOPTEC, který je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, dokázala nemožné. Vysloužili si respekt už jen tím, že hned na začátku projektu Evropské vesmírné agentury (ESA) varovali, že původně navržená zrcadla optického systému se roztrhnou už při startu. Stalo se. Od té chvíle měli čeští vědci v misi, ale i tak trochu v celé ESA, daleko lepší postavení. Když dnes na něco upozorní, tak za zády slyší „to jsou ti z TOPTEC, ti budou mít pravdu.“

Sonda jako vůbec první pořídí snímky slunečních pólů, ke Slunci se přiblíží na 42 milionů kilometrů a optika musí vydržet tepelný rozptyl od 500 stupňů Celsia po mráz. S neuvěřitelnou přesností bude sledovat bezprostřední okolí Slunce. A ona vydrží, protože důvěra ve zlaté české ručičky je oprávněná.



Trochu pak zamrzí, že TOPTEC sídlí na okraji Turnova v nevyhovujících prostorách, v jedné z dnes už poněkud historických budov z minulého století postavených zejména pro účely výroby klasické optiky, která nevyžadovala speciální prostředí. Udržovat zde laboratoře s čistými prostory je náročné i nákladné. Navíc tu již nelze dosáhnout vyšší čistoty vzduchu, kterou by vědci potřebovali pro nejpokročilejší výzkum a prototypování.



Ale snad se blýská na lepší časy – díky skvělé spolupráci s městem a krajem už hledají možnosti výstavby nových prostor. Dámy a pánové z TOPTECu jsou důstojnými reprezentanty České republiky, Libereckého kraje i Turnova. Nové špičkové sídlo by jim určitě přála i Martina Sáblíková, která čeká na tuzemskou rychlobruslařskou halu už pěkných pár let.